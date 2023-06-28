Экипаж Ил-76 впервые рассказал как падал на горящем самолете в Рязани

Экипаж Ил-76 впервые рассказал, как «падал» на горящем самолете на Рязань.

На первую годовщину крушения Ил-76 в Рязани приехали выжившие члены экипажа: командир корабля капитан Виталий Гусаров, старший воздушный радист старшина Сергей Харисов, лейтенант Руслан Исламов (на момент крушения Ил-76 - курсант 5-го курса).

В интервью КП-Рязань они поделились своими воспоминаниями и рассказали о чувствах, которые вызывает сейчас место крушения.

- Нигде нет такого, как здесь… Особенная атмосфера. Ее невозможно описать, - сказал лейтенант Руслан Исламов.

Подробности крушения Ил-76 можно прочитать в полном интервью с летчиками.