Губернатор Малков возглавил Совет по качеству жизни в Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани создали Совет по качеству жизни. Соответствующее распоряжение 27 июня подписал губернатор Павел Малков. Он, к слову, его и возглавил.

Как указано в документе, Совет по качеству жизни является коллегиальным совещательным органом для рассмотрения вопросов повышения качества жизни через «механизмы повышения качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подходов и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере».

Совет вправе запрашивать и получать необходимые материалы от государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, организаций, а также от должностных лиц.

Собираться Совет по качеству жизни будет не реже двух раз в год.