Пляжи на Ласковском и Уржинском озерах под Рязанью официально не открыли

На озере Ласковском нет официального пляжа, что не мешает ему оставаться популярным местом отдыха.

Официальных пляжей на Ласковском и Уржинском озерах под Рязанью в 2023 году нет. Исходя из ответа администрации Рязанского района в своей группе, власти не оформили необходимые документы.

«К сожалению, нашу заявку на проведение обследования и выдачу заключения Центр гигиены отклонил – из-за небольшого превышения в воде уровня коэффициента поглощения кислорода и отсутствия документов на аренду земельных участков», - говорится в комментарии.

Тем не менее, чиновники говорят, что озера оборудовали под места массового отдыха. На каждом водоеме, по их словам, выставили спасательные посты, время работы которых - с 10 до 20 часов ежедневно.

В списке официальных пляжей от МЧС Уржинского и Ласковского озер также не было. Рязанский район там представлен только озером Жидень на территории «Окской жемчужины».