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НовостиОбщество28 июня 2023 7:54

Пляжи на Ласковском и Уржинском озерах под Рязанью официально не открыли

Тем не менее, чиновники говорят, что с 10 до 20 часов там работают спасательные посты
Источник:kp.ru
На озере Ласковском нет официального пляжа, что не мешает ему оставаться популярным местом отдыха.

На озере Ласковском нет официального пляжа, что не мешает ему оставаться популярным местом отдыха.

Официальных пляжей на Ласковском и Уржинском озерах под Рязанью в 2023 году нет. Исходя из ответа администрации Рязанского района в своей группе, власти не оформили необходимые документы.

«К сожалению, нашу заявку на проведение обследования и выдачу заключения Центр гигиены отклонил – из-за небольшого превышения в воде уровня коэффициента поглощения кислорода и отсутствия документов на аренду земельных участков», - говорится в комментарии.

Тем не менее, чиновники говорят, что озера оборудовали под места массового отдыха. На каждом водоеме, по их словам, выставили спасательные посты, время работы которых - с 10 до 20 часов ежедневно.

В списке официальных пляжей от МЧС Уржинского и Ласковского озер также не было. Рязанский район там представлен только озером Жидень на территории «Окской жемчужины».