Губернатору Малкову пожаловались на вырубку леса в Клепиковском районе. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

По дороге в деревню Озерки Клепиковского района вырубают лес. Об этом на заседании правительства Рязанской области сообщил губернатор Павел Малков, ссылаясь на обращение рязанки Елены Ивановой в социальных сетях.

По ее словам, деревья выкорчевали, но не убрали, а местным жителям не разрешают собрать валежник.

Как заявил глава района Денис Ефанов, участок находится в аренде и относится к землям сельхозназначения. Земля сильно заросла и сейчас ее расчищают. Продлится расчистка до конца второго квартала 2024 года.

«С главой поселения и арендатором достигнута договоренность дать жителям возможность собирать дрова», - отметил губернатор Павел Малков.