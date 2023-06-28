У поста ГИБДД на Солотчинском шоссе произошло серьезное ДТП.

На Солотчинском шоссе, недалеко от поста ГИБДД произошло жесткое ДТП. Информация об аварии появилась около двух часов ночи 28 июня в паблике RZN_Life.

«Рядом с солотчинским постом ДТП. Похоже, с участием мотоцикла», - говорится в сообщении.

Официальной информации о ДТП не поступало, подробности уточняются.

Днем ранее автомобиль Porsche сбил мотоциклиста у отеля «Амакс» в центре Рязани. Произошло ДТП на улице Вокзальной (читать подробнее).