Для Рязанской области снимут имиджевый ролик. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязанской области начались съемки имиджевого ролика о регионе. Об этом рассказала пресс-служба облправительства.

Речь идет о киноэссе, в котором появятся уникальные места области, истории, а также проекты местных жителей. Съемки стартовали 27 июня, они продлятся до четверга, 29 июня.

В произведении покажут гастрономическую программу, мастер-класс по ткачеству русских поясов Касимовского уезда в Школе ремесел, тренировку по мотокроссу, а также исторический салон «Аромат времени», посвященного основателю всемирно известной марки Max Factor Максимилиану Факторовичу.

Имиджевый ролик появится в социальной сети осенью 2023 года.