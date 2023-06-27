СК разыскивает подростка, который загадочно исчез из детского лагеря под Рязанью

Следком разыскивает подростка, сбежавшего из детского лагеря под Рязанью.

По факту загадочного исчезновения подростка из детского спортивно-оздоровительного лагеря в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

31 мая 2023 года 17-летний Исон Семёнов сам ушел из лагеря, расположенного в Спасском районе. О его местонахождении ничего не известно с тех самых пор.

На вид пропавшему около 20 лет, а также он темноволосый и кареглазый.

В ведомстве просят обладающих информацией о местонахождении подростка обратиться по телефонам: 8 (912) 37-36-97 или 112.