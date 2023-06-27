УФИЦ №3 в Шумаши посетили члены Общественного совета УФСИН

Члены Общественного совета и представители УФСИН России по Рязанской области.

Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр №3 в Шумаши УФСИН России по Рязанской области посетили председатель Общественного совета при УФСИН Юрий Плугин, член Общественного совета, председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин, члены Общественного совета Евгений Баранцев и Александр Лучкин.

Начальник ООИН УФСИН России по Рязанской области Павел Сазонов ознакомил гостей учреждения с условиями отбывания наказания осужденных к принудительным работам и рассказал о привлечении их к труду. На сегодняшний день в УФИЦ №3 содержатся 46 осужденных. Они трудоустроены на объектах строительства региона. Средняя заработная плата составляет 40 тысяч рублей.

Члены Общественного совета осмотрели жилые помещения, столовую, молитвенную комнату, комнату для отдыха, прачечную, высоко оценив условия содержания осуждённых.

- Цель этого визита - познакомить общественников с таким видом наказания, как принудительные работы, условиями их трудоустройства. Данное учреждение является эталоном среди других исправительных центров. Здесь созданы максимально комфортные условия для исправления осужденнных. В скором времени на территории региона будут открыты еще несколько участков исправительных центров, - рассказал председатель Общественного совета при УФСИН Юрий Плугин.

- Работа и получение новой специальности способствует ускоренной ресоциализации преступивших закон. На территории Рязанской области не зарегистрировано ни одного случая рецидивной преступности среди освободившихся из исправительных центров, и таким образом, решается одна из основных задач, поставленных перед ФСИН, - отметил член Общественного совета, председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.

Наказание в виде принудительных работ исполняется на территории Рязанской области с 2019 года. За это время были открыты исправительный центр в Скопине, участки, функционирующие как исправительные центры при ИК-7 в Шумаши и во Льгово.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ принудительные работы являются альтернативой лишению свободы, назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах и на работах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы, при этом из его заработной платы производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%.