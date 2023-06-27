Без газа на неделю останутся жители двух районов Рязанской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 3 по 10 июля жители двух районов Рязанской области останутся без газа, сообщает филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Речь идет о Шиловском и Спасском районах. Причина отключения – ремонт газопровода для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В Шиловском районе газ отключат в следующих населенных пунктах:

- село Юшта, село Санское, село Федосеево-Пустынь.

В Спассом районе газ отключат в следующих населенных пунктах:

- город Спасск-Рязанский, деревня Агламазово, деревня Большие Лупяжи, деревня Веретье, село Выжелес, село Выползово, село Выселки, село Гавриловское, село Горки, деревня Городец, село Городковичи, село Городное, село Дегтяное, село Деревенское, село Добрянка, деревня Емельяновка, село Желобова Слобода,

деревня Иванково, село Ижевское, поселок Крахмального завода, поселок Кучино, деревня Лакаш, село Макеево, село Папушево, деревня Петровичи, село Погори, деревня Селезеново, деревня Старо-Рязанские Дворики, поселок Старое Тонино, село Старый Киструс, село Сумбулово, деревня Ужалье, деревня Федотьево, село Ярустово, деревня Малышево, село Мжакино, село Михали, село Новики, село Новый Киструс, село Орехово, село Островки, село Панино.