Министр Ульянов заявил о кибератаках на сайты правительства Рязанской области 24 июня

Министр Андрей Ульянов заявил о кибератаках на сайты правительства Рязанской области 24 июня. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов рассказал о кибератаках на сайты правительства 24 июня. По словам чиновника, с 23 июня 23:30 до 24 июня 12:00 в 24 раза вырос объем трафика и количество запросов на сайты правительства и исполнительных органов в сервисе защиты от DDoS-атак.

«На межсетевом экране уровня web-приложений зафиксирован рост количества атак высокого уровня значимости в десять раз. Посредством анализа сетевого трафика специалисты выявили двукратный рост количества заблокированных атак высокого уровня, а их общее количество достигло 14397 атак», - отметил глава ведомства.

При этом Ульянов заявил, что специалисты по информационной безопасности в настоящее время - одни из самых востребованных и ценных на рынке труда.

«Обратите внимание на эту очень важную и нужную сегодня для общества профессию», - призвал он молодежь, готовящуюся поступить в вузы.

27 июня на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков поблагодарил оперативный штаб за работу в «непростой день» 24 июня. При этом, что произошло 24 июня, глава региона не сообщил.