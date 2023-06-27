27 июня на Северной окружной в Рязани произошло ДТП

«Газель» и легковушка столкнулись на Северной окружной в Рязани. Фото: https://vk.com/voditelrzn62

Во вторник, 27 июня, в Рязани произошло ДТП с участием «Газели». Об этом сообщили в паблике «Подслушано у водителей Рязани» социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась примерно в 15:00 на Северной окружной дороге, после Борок в направлении к торгово-развлекательному центру «Круиз». Столкнулись легковушка и грузовик.

По словам автора поста, легковую машину развернуло, и она врезалась в отбойник. В комментариях предположили, что причиной происшествия мог стать дождь.