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НовостиПроисшествия27 июня 2023 13:23

27 июня на Северной окружной в Рязани произошло ДТП

Столкнулись легковушка и грузовик
Источник:kp.ru
«Газель» и легковушка столкнулись на Северной окружной в Рязани. Фото: https://vk.com/voditelrzn62

«Газель» и легковушка столкнулись на Северной окружной в Рязани. Фото: https://vk.com/voditelrzn62

Во вторник, 27 июня, в Рязани произошло ДТП с участием «Газели». Об этом сообщили в паблике «Подслушано у водителей Рязани» социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась примерно в 15:00 на Северной окружной дороге, после Борок в направлении к торгово-развлекательному центру «Круиз». Столкнулись легковушка и грузовик.

По словам автора поста, легковую машину развернуло, и она врезалась в отбойник. В комментариях предположили, что причиной происшествия мог стать дождь.