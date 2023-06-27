Губернатор Малков поблагодарил оперативный штаб за работу в «непростой день» 24 июня.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил оперативный штаб за работу 24 июня. По словам главы региона, это был «непростой день».

«Рязанская область продемонстрировала единство, сплоченность и поддержала главу государства. Собственно, я в этом и минуты не сомневался. Благодарю всех присутствующих [на заседании областного правительства] коллег, которые в режиме оперативного штаба отработали весь тот непростой день», - открыл заседание Малков.

По заверению губернатора, подавляющее большинство жителей региона с самого начало спецоперации постоянно помогают всем нашим бойцам.

«Все стараются внести вклад в общее дело. И очень важно, что растет число добровольцев, которые идут защищать Родину», - сказала Малков. При этом глава региона не упомянул, что конкретно произошло в России 24 июня.