«Сказала, что надо расстаться». Задушивший рязанскую студентку ее друг детства услышал приговор, и вот какой

Суд вынес приговор по делу об убийстве рязанской студентки.

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 20-летней студентки Рязанского госуниверситета. Как сообщает областное СУ СКР, признан виновным уроженец Захаровского района 2000 года рождения. Если приговор вступит в законную силу, ближайшие 8 лет 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Ребята знали друг друга с детства, поддерживали близкие отношения и какое-то время сожительствовали. 3 ноября 2022 года, когда парень в очередной раз был в гостях у девушки, та объявила о своем решении расстаться с ним.

«Между нами состоялся разговор. Она сказала, что нам не нужно быть вместе, надо расстаться. Я вспылил и просто накинулся на нее», - приводили следователи слова молодого человека.

На видео из квартиры студентки, где произошло убийство, парень рассказывает, что душил жертву проводом от удлинителя и затем спрятал тело в диване. Мертвую девушку обнаружила разыскивавшая ее тетя. Придя в квартиру, она почувствовала неприятный запах.