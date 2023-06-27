Porsche сбил мотоциклиста у отеля «Амакс» в центре Рязани

Porsche сбил мотоциклиста отеля «Амакс» в центре Рязани.

В полдень 26 июня у отеля «Амакс» в Рязани на улице Вокзальной произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 45-летняя рязанка за рулем автомобиля Porsche Macan влетела на скорости в мотоцикл Yamaha.

На улице Вокзальной произошло ДТП

В результате дорожного происшествия 44-летний мотоциклист получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.