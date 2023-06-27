Бесплатный для посещения фестиваль ретроавтомобилей пройдет под Рязанью 1 июля

Афиша мероприятия.

1 июля с 13:00 до 17:00 под Рязанью состоится 10-й фестиваль ретротехники «Машина времени». Организуют мероприятие на территории комплекса «Окская жемчужина». Для зрителей оно бесплатное, а для участников существует взнос.

Гвоздем программы организаторы называют специальный транспорт времен СССР. В рамках фестиваля пройдут традиционные для него соревнования на педальных машинках для детей (у каждого участника - своя).

Также запланирована развлекательная программа с конкурсами, призами и подарками. Гостям обещают фуршет и салют по случаю юбилейного, 10-го фестиваля.