Владыка Марк освятил новый онкодиспансер в Рязани

Митрополит Марк благословил новый корпус рязанского онкодиспансера. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил новый онкологический диспансер, сообщает пресс-служба епархии. Кроме того, владыка передал медучреждению икону Божией Матери «Всецарица». Ее написали специально для онкодиспансера.

«Пройдя по комнатам, кабинетам, палатам и хозяйственным помещениям учреждения, батюшки уделили внимание всем пациентам, которые обращались к ним. Люди были тронуты вниманием, многие просили молитв», - говорится в сообщении.