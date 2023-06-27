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НовостиОбщество27 июня 2023 6:44

Владыка Марк освятил новый онкодиспансер в Рязани

Митрополит Марк благословил новое здание онкодиспансера в Рязани
Источник:kp.ru
Митрополит Марк благословил новый корпус рязанского онкодиспансера. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Марк благословил новый корпус рязанского онкодиспансера. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил новый онкологический диспансер, сообщает пресс-служба епархии. Кроме того, владыка передал медучреждению икону Божией Матери «Всецарица». Ее написали специально для онкодиспансера.

«Пройдя по комнатам, кабинетам, палатам и хозяйственным помещениям учреждения, батюшки уделили внимание всем пациентам, которые обращались к ним. Люди были тронуты вниманием, многие просили молитв», - говорится в сообщении.