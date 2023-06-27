Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 6:08

«Был веселым и отзывчивым». С погибшим в СВО Александром Воякиным простились в Рязанской области

В Михайловском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Воякина
Источник:kp.ru
В Михайловском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Воякина. Фото: vk.com/mihailovskiiraion

В Михайловском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Воякина. Фото: vk.com/mihailovskiiraion

26 июня в Михайловском районе Рязанской области прошли похороны ефрейтора Александра Воякина, погибшего в ходе СВО. По данным михайловской администрации, дата и место гибели военнослужащего: 21 июня 2023 года, поселок Малая Лепетиха Херсонской области.

Александр Воякин родился в Киргизии в 1991 году в многодетной семье. После переезда учился в Маковской школе, окончил ПТУ (специальность - тракторист), в 2009-2010 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Затем трудился на одном из предприятий Санкт-Петербурга.

«Александр всегда отличался своей добротой и отзывчивостью, был веселым и жизнерадостным человеком. Активно занимался спортом», - рассказывают о погибшем земляки.

Церемония прощания прошла 26 июня. Фото: vk.com/mihailovskiiraion

Церемония прощания прошла 26 июня. Фото: vk.com/mihailovskiiraion

По данным чиновников, дата и место гибели военнослужащего: 21 июня 2023 года, поселок Малая Лепетиха Херсонской области.

По данным чиновников, дата и место гибели военнослужащего: 21 июня 2023 года, поселок Малая Лепетиха Херсонской области.