Пропавшего 25 июня рязанца обнаружили лежащим на обочине дороги. Фото: https://vk.com/lizaalert_rzn

Появились подробности поиска пропавшего из ОКБ мужчины. Об инциденте рассказал ПСО «Лиза Алерт».

В полдень 26 июня случайный прохожий заметил мужчину, который лежал на обочине Северной окружной дороги. Им оказался пропавший 25 июня Александр Золотушкин. Прохожий позвонил информационному координатору отряда и рассказал о неожиданной встрече.

ПСО связался с родственниками Золотушкина, после чего мужчина был передан в руки скорой медицинской помощи.

- Мы не знаем, что было бы, если бы Александр не остановился. Лето, изматывающая жара, человек нуждается в медицинской помощи и пытается найти дом уже не первые сутки, - говорится в сообщении.

26 июня 64-летнего мужчину нашли живым. Перед этим сообщалось, что пожилой человек умер. Однако позже эту информацию опровергли.