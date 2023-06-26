Малков показал проект Дома молодежи в Рязани

Проект хотят реализовать на бывшей территории в хлебозавода №1.

В 2024 году Рязанская область получит 107 млн рублей за победу в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Деньги планируется потратить, в том числе, на «первые шаги по созданию Дома молодежи в Рязани». По словам Малкова, это место для общения, творчества и создания совместных проектов представителями молодого поколения.

«Средства поступят в регион в следующем году, тогда же и приступим к ремонту», - комментирует губернатор.

Также Малков опубликовал видеоролик проекта Дома молодежи. Его хотят создать в здании первой электростанции Рязани XIX века, где располагался хлебозавод №1 (по сути, ликвидированный).