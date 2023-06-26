Храм в селе Чурики Михайловского района восстановят за 3 млн рублей

Старинный храм в Рязанской области выиграл президентский грант на 3 млн рублей. Фото: Рязанская епархия. Автор не указан.

В селе Чурики Михайловского района восстановят старинный храм за три миллиона рублей. По информации Рязанской епархии, деньги пойдут из президентского гранта.

«Средства [деньги] пойдут на восстановление храма. И уже с 1 июля начнутся работы на крыше в трапезной. Впереди реставрация колокольни», - говорится в сообщении.

По словам настоятеля храма иерея Даниила Рантовова, это место станет «местом молитвы и Божьего благословения для всех живущих в округе людей и послужит ещё одним духовным маяком в деле восстановления главной святыни села».