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НовостиОбщество26 июня 2023 12:11

Умер Николай Пустовалов, курировавший в администрации Рязани земельные вопросы

Простятся с экс-чиновником во вторник, 28 июня
Источник:kp.ru

26 июня скончался экс-чиновник администрации Рязани Николай Пустовалов, сообщает «Новая». Когда исполнительной властью города руководили Павел Маматов и Федор Провоторов, он курировал земельные вопросы - руководил профильным комитетом. По информации издания, простятся с «Заслуженным землеустроителем РФ» (такое звание Пустовалову присвоили в 1996-м) во вторник, 28 июня.

Его сын Алексей Пустовалов тоже пробился в руководство «мэрии». Ныне потомственный чиновник - заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата. До этого Пустовалов-младший, как и отец, работал в областном правительстве (в прошлом - тоже администрация).