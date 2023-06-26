Умер Николай Пустовалов, курировавший в администрации Рязани земельные вопросы

26 июня скончался экс-чиновник администрации Рязани Николай Пустовалов, сообщает «Новая». Когда исполнительной властью города руководили Павел Маматов и Федор Провоторов, он курировал земельные вопросы - руководил профильным комитетом. По информации издания, простятся с «Заслуженным землеустроителем РФ» (такое звание Пустовалову присвоили в 1996-м) во вторник, 28 июня.

Его сын Алексей Пустовалов тоже пробился в руководство «мэрии». Ныне потомственный чиновник - заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата. До этого Пустовалов-младший, как и отец, работал в областном правительстве (в прошлом - тоже администрация).