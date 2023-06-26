Температуру до +26 прогнозируют метеорологи в Рязанской области 27 июня.

Во вторник, 27 июня, в Рязанской области температура воздуха ожидается в пределах +9...+14 градусов ночью и +18...+23 градусов днем. При этом местами термометры покажут до +26 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

Не обойдется без осадков: в темное время суток, согласно прогнозу, местами пройдет небольшой дождь, в светлое - местами кратковременный дождь. Несмотря на это, в ряде районов сохраняется высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Ветер будет восточным, скоростью 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.