Запреты и ограничения: за и против

В 2013 году были введены ограничения на градостроительную и иную хозяйственную деятельность в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь». 42 населенных пункта Рыбновского и Рязанского районов вынуждены были привыкать к новой реальности. Тогда, при принятии нового регламента, как это часто бывает, ни у местных жителей, ни у есениноведов, ни у предпринимателей, работающих на этих территориях, не поинтересовались, что они обо всем этом думают. А между тем эти запреты создали и продолжают создавать гражданам много проблем.

С 21 по 25 июня в Рязанском и Рыбновском районах прошел соцопрос, призванный узнать отношение местного населения к запретам, действующим на территориях, примыкающих к музею-заповеднику в Константиново. Сегодня «КП-Рязань» предлагает своим читателям ответить на один из вопросов анкеты, предлагавшейся жителям пострадавших от запретов населенных пунктов.

Как вы считаете нужным поступить с действующей в охранной зоне «Есенинской Руси» системой запретов и ограничений?

- отменить все запреты и ограничения вместе с охранной зоной;

- уменьшить охранную зону до размеров села Константиново и сохранить ограничения только там;

- сохранить охранную зону со всеми запретами и ограничениями без изменений;

- свой вариант – в комментариях.

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.