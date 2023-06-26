Появилось фото смертельного ДТП в Шацком районе.

Вечером 25 июня в Шацком районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 34-летний астраханец за рулем автомобиля BMW влетел на скорости в KIA Rio.

В результате дорожного происшествия 51-летний водитель KIA от полученных травм скончался на месте ДТП. Медики уже не смогли ему помочь. Водитель BMW и его 34-летняя, 19-летний и 9-летний пассажиры получили травмы. Всех их госпитализировали.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.