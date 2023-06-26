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НовостиОбщество26 июня 2023 8:36

Малков рассказал о рязанских кузнецах, помогающих бойцам в СВО. И попросил жителей их поддержать

Малков рассказал о рязанских кузнецах, помогающих бойцам в СВО
Источник:kp.ru
Рязанцы могут помочь кузнецам в работе для СВО.

Рязанцы могут помочь кузнецам в работе для СВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о кузнецах, помогающих бойцам в зоне СВО. По его словам, они изготавливают (куют) необходимые для фронта предметы.

«В небольшой кузне делает скобы, «кошки» и другие металлические изделия. С материалом помогают предприятия. Работы много, рук не хватает. Каждый желающий может внести свою лепту в общее дело», - обратился за помощью к жителям региона Малков.

Куда обращаться и к кому, о каких частных кузнях идет речь, губернатор не сказал.