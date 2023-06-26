Пленку на воде Борковского карьера в Рязани могли образовать цианобактерии. Точные результаты исследований пока не озвучивались. Фото: Rzn Life.

Областное минприроды отреагировало на новость о загрязнении 2-го Борковского карьера в Рязани неизвестным веществом. Фотографии странной пленки на воде появились в соцсетях 22 июня.

«Инспекторы регионального экологического надзора минприроды провели оперативный выезд на указанную территорию с отбором проб природной воды для исследования в лаборатории», - отметили представители органа власти.

Уже на тот момент встревожившие рязанцев пятна на воде «практически отсутствовали», утверждают чиновники. В итоге инспекторы предположили, что причиной сине-зеленых разводов могла стать вспышка размножения цианобактерий.

«В водоемах, где нет стока, сине-зеленый планктон начинает концентрироваться в одном месте, придавая ему соответствующий цвет. Специалисты отмечают, что цианобактерии живут всего 12 часов», - пояснили в минприроды.

На 26 июня запланирован повторный выезд на водоем для контрольного замера.