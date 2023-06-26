Технический запуск фонтана в Торговом городке состоялся 25 июня. Фото: https://t.me/NikitinRyazan

25 июня в Рязани состоялся технический запуск фонтана в Торговом городке. Об этом сообщил зампред облправительства Артем Никитин, назвав событие «знаковым для проекта».

Никитин отметил, что с 1955 года, когда была открыта Рязанская ВДНХ, фонтан был центральным, объединяющим все павильоны объектом.

«Рязанцы не только любовались его красотой. В ярмарочные дни он имел и чисто утилитарное значение – в него запускали живого карпа для продажи», - рассказывает зампред.

Почти полностью разрушенный фонтан, по словам Никитина, воссоздан с нуля максимально приближенным по своему внешнему виду к оригиналу. Он также заметил, что технический запуск прошел в штатном режиме, а официальный пройдет неделей позже - в следующие выходные.