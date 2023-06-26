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НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:09

Муниципальный автобус №11 в Рязани не смог продолжить движение из-за поломки

ЛиАЗ-5292.21 отказал днем 25 июня, выезжая из поселка Борки
Источник:kp.ru
Днем 25 июня муниципальный автобус №11 в Рязани не смог продолжить движение из-за поломки.

Днем 25 июня муниципальный автобус №11 в Рязани не смог продолжить движение из-за поломки.

Один из муниципальных автобусов, курсирующих по маршруту №11 - между поселком Борки и площадью Театральной, сошел с рейса из-за поломки. Неприятный инцидент случился с ЛиАЗ-5292.21 днем 25 июня на выезде из Борок, недалеко от гипермаркета «Лента».

Пассажирам пришлось покинуть салон и идти до ближайшей остановки, чтобы дождаться другого автобуса. Причина поломки пока неизвестна.

Стоит отметить, что утром 26 июня на маршруте №11 работают четыре единицы техники. Отказавшей в воскресенье машины среди них нет.

В Рязани ЛиАЗ с номером 0663 на борту эксплуатируется с осени 2020 года. До этого он девять лет, с 2011-го, колесил по Москве.