Рязанцы срочно просят губернатора Малкова купить спецтехнику для тушения пожаров.

Жители Кирицкого сельского поселения Рязанской области обратились к губернатору Павлу Малкову и главе Спасского района Игорю Тишкину с просьбой купить н»овую и современную пожарную спецтехники отечественного производства» для пожарной части в селе Кирицы.

«В ночь на 25 июня в поселке Павловка произошел еще один сильный пожар. В этот раз обошлось без человеческих жертв, в отличии от пожара годичной давности, когда в пожаре погиб мужчина, а многодетная семья осталась без крова. Многотысячный ущерб причинен нежилым постройкам и другому имуществу сельских жителей», - говорится в сообщении.

По словам жителей, нет надежды, что устаревшая пожарная машина на базе ЗиЛ-130, которую эксплуатируют еще со времен СССР, в кратчайшее время прибудет на место пожара.