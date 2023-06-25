Для рязанцев и гостей региона вход на территорию Оскского заповедника составит 160 рублей

С 1 июля 2023 года вход на территорию Окского государственного заповедника Рязанской области станет платным. Об этом сообщает администрация учреждения. Сумма платы с одного человека составит – 160 рублей.

Речь идет об объектах, расположенных на центральной усадьбе (через КПП поселка Брыкин Бор), а также на туристических стоянках №3 и №4 (через КПП поселка Брыкин Бор, либо по реке Пра с соблюдением).

При этом отметим, что от уплаты освобождаются инвалиды войны, участники Великой Отечественной Войны, Герои Советского Союза, России и другие. Конечно, нужно будет предоставить необходимый документ.