ХК «Рязань-ВДВ» впервые прокомментировал гибель хоккеиста Георгия Савина, выпавшего из окна

В клубе «Рязань-ВДВ» назвали обстоятельства смерти 21-летнего хоккеиста Савина неясными.

В хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» впервые прокомментировали гибель бывшего хоккеиста Георгия Савина.

По словам специалиста по работе с болельщиками Дмитрия Федорова, которые приводит РИА «Новости», обстоятельства гибели 21-летнего спортсмена до сих пор неясные.

«Причины пока непонятны, кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним все время в клубе, таких проблем не знаю. Не думаю, что человек был способен на такое», - сказал Федоров.

21-летний Георгий Савин погиб, выпав с 18 этажа одной из высоток Рязани. Погиб на месте, спасти его не смогли.