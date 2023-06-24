Свидетелями чуда стали участники праздничной литургии в честь памяти Собора рязанских святых

Кремль - сердце Земли рязанской.

23 июня под открытым небом на площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошла торжественная божественная литургия посвященная празднованию дня памяти Собора рязанских святых. Участники богослужения стали свидетелями чуда. На протяжении всего дня в Рязани шел проливной дождь, но, что удивительно - в кремле во время богослужения только слегка покропило.

Обычно службы в этот день проходят в самом Успенском соборе, но сейчас храм находится на реставрации, поэтому митрополит Рязанский и Михайловский Марк благословил проводить мероприятие на открытом воздухе.

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды в Рязанской епархии не было никаких сомнений в том, что служба пройдет без дождя. Рассказывает председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Арсений Вилков:

- Это большой епархиальный праздник и единственный день в году, когда празднуется день всех рязанских святых. Конечно, мы были уверены в их помощи, а то, что слегка покропило во время службы – это благословение наших небесных покровителей.