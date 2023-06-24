Жители Рыбновского и Рязанского районов активно участвуют в соцопросе

В Рыбновском и Рязанском районах проходит опрос населения.
В Рыбновском и Рязанском районах продолжается проведение социологического опроса местных жителей об их отношении к ограничениям, введенным в охраняемой зоне «Есенинская Русь».
Жители райцентров активно принимают участие в анкетировании. За четыре дня студенты-интервьюеры опросили 650 человек.
25 июня опрос пройдет в селах Пощупово, Костино и Новоселки Рыбновского района.
Жители охранной зоны «Есенинской Руси» будут услышаны.
С 21 по 25 июня в Рязанском и Рыбновском районах пройдет соцопрос, призванный узнать отношение местного населения к запретам, действующим на территориях, примыкающих к музею-заповеднику в Константиново.