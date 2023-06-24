Пьяная драка в мещерской деревне закончилась смертью рязанца

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области закончил расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти человека в мещерской деревне Клетино (Касимовский район).

Выяснилось, что 5 апреля между двумя ранее знакомыми мужчинами возник конфликт. Ситуацию усугубило то, что оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Ссора переросла в драку, во время которой мужчина 1965 года рождения нанес своему оппоненту порядка 20 ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Виновник ответит перед судом по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего.