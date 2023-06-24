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НовостиОбщество24 июня 2023 12:30

Губернатор Павел Малков: Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая

Глава региона выступил с обращением к жителям
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков: обстановка спокойная и контролируемая.

Губернатор Павел Малков: обстановка спокойная и контролируемая.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал обстановку 24 июня в регионе спокойной и контролируемой. Павел Викторович обратился к рязанцам после выступления Президента РФ Владимира Путина и призвал отбросить любые распри и объединиться. Также губернатор подчеркнул, что все мероприятия в Рязанской области проходят в штатном режиме.

После губернатора с призывами к спокойствию и консолидации обратились глава администрации Виталий Артемов, председатель областного парламента Аркадий Фомин и другие значимые политические и общественные деятели региона.