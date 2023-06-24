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НовостиОбщество24 июня 2023 11:46

На месте крушения Ил-76 в Рязани открыли мемориал

Катастрофа самолета произошла ровно год назад
Источник:kp.ru
Цветы в память о военных летчиках...

Цветы в память о военных летчиках...

24 июня 2023 года в Рязани в пойме реки Плетенка на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 открыли мемориал. Напомним, что катастрофа, унесшая жизни пяти летчиков, произошла ровно год назад.

В церемонии открытия приняли участие летчики выжившие в страшной катастрофе, родственники погибших летчиков, а также представители ВКС России, органов власти и духовенства.

К памятному камню легли живые цветы...

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