Смертельное ДТП с грузовиком на выезде из Рязани унесло жизнь 72-летней женщины

Фото с места смертельного ДТП на выезде из Рязани. Фото: ПУВР.

В субботу, 24 июня, примерно в 9.30 на выезде из Рязани в сторону Солотчи произошло смертельное ДТП.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Рязанской области, 30-летний водитель грузовика MAN врезался в двигавшуюся в попутном направлении иномарку Kia Ceed, которой управлял 64-летний рязанец. В результате аварии смертельные травмы получила 72-летняя пассажирка легкового автомобиля. Она скончалась на месте аварии. Еще одна 72-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства автоаварии уточняются.