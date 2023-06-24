Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал выступление Президента

Павел Малков поддержал выступление Президента РФ.

После утреннего обращения Президента РФ Владимира Путина к россиян губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал главу государства и сказал, что в Рязанском регионе - регионе с многовековым укладом и славными воинскими традициями - нет и не может быть предателей Родины.

Также глава региона отметил, что обстановка в области спокойная, все мероприятия проходят в штатном режиме. Областной центр, а также рязанские города, поселки, села и деревни живут привычным укладом. Отметим, что утром в ЦКПиО (Рязань), начались мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Ниже КП-Рязань приводит полное обращение главы региона Павла Малкова:

- Наш Президент выступил с обращением. Владимир Владимирович отметил, что Россия сейчас борется за свой суверенитет и независимость. Мы должны отбросить любые распри и объединиться.

Рязань — это самое сердце России. Регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении СВО.

Вместе, объединившись вокруг Президента, мы защитим наш народ и Россию.

Обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме.