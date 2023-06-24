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НовостиОбщество24 июня 2023 7:16

Клуб КХЛ «Витязь» выразил соболезнования по поводу смерти в Рязани Георгия Савина

Хоккеиста не стало 22 июня
Источник:kp.ru
Георгий Савин (2002-2023). Фото: ХК "Витязь".

Георгий Савин (2002-2023). Фото: ХК "Витязь".

Клуб КХЛ «Витязь» из Подольска выразил соболезнования по поводу смерти в Рязани хоккеиста Георгия Савина.

Савин был воспитанником подольской школы хоккея. Три сезона провел в молодежной команде «Русские Витязи». В сезоне 2021/2022 сыграл в основе «Витязя» в КХЛ 13 матчей. Затем был командирован в клуб-партнер ХК «Рязань-ВДВ»

- Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Савин погиб 22 июня, после падения с 18 этажа.