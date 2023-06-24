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НовостиОбщество24 июня 2023 6:43

Первый зампред правительства Рязанской области прокомментировала ситуацию на юге страны

Анна Рослякова опубликовала соответствующий пост в своем telegram-канале
Источник:kp.ru
Анна Николаевна Рослякова. Фото: Правительство Рязанской области.

Анна Николаевна Рослякова. Фото: Правительство Рязанской области.

Ночью в субботу, 24 июня, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова в своем telegram-канале прокомментировала ситуацию на юге страны.

- У нас есть один человек, принимающий решения. Это Президент - Владимир Владимирович Путин. На его решения и ориентируемся. Панике не поддаемся, - написала Анна Николаевна.

Ситуация в городе абсолютно спокойная. Полумиллионная Рязань живет своим привычным ритмом.