Первый зампред правительства Рязанской области прокомментировала ситуацию на юге страны

Анна Николаевна Рослякова. Фото: Правительство Рязанской области.

Ночью в субботу, 24 июня, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова в своем telegram-канале прокомментировала ситуацию на юге страны.

- У нас есть один человек, принимающий решения. Это Президент - Владимир Владимирович Путин. На его решения и ориентируемся. Панике не поддаемся, - написала Анна Николаевна.

Ситуация в городе абсолютно спокойная. Полумиллионная Рязань живет своим привычным ритмом.