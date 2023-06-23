Победительнице рязанского этапа конкурса «Учитель года» вручили сертификат на квартиру

В пятницу, 23 июня, победителю и призерам регионального этапа конкурса «Учитель года-2023» вручили подарки. О встрече с педагогами сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

Во время встречи учителям вручили ценные призы. Так, всем призерам партнеры регионального этапа подарили сертификаты с различными денежными суммами, а победительница Екатерина Скакунова получила сертификат на квартиру. Теперь она представит область на Всероссийском этапе конкурса.

- Конкурс проходит под девизом «Учить. Вдохновлять. Развивать», и наши победители живут именно по этому принципу. Поговорили о важности профессии учителя и необходимости повышать ее статус. В Год педагога и наставника уделяем этому большое внимание, - отметил губернатор.