Алкоголь запретят продавать в Рязани и области 24 июня

24 июня в Рязанской области запретят продавать алкоголь
Фото: Александр РОГОЗА
В субботу, 24 июня, в Рязанской области запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщается на сайте регионального министерства экономического развития.
Запрет на продажу связан с празднованием Дня молодежи, который в России отмечается в последнюю субботу июня.
Ограничения регламентируются соответствующим региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». День молодежи входит в перечень дней запрета на розничную продажу алкогольной продукции.