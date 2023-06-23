Алкоголь запретят продавать в Рязани и области 24 июня

24 июня в Рязанской области запретят продавать алкоголь Фото: Александр РОГОЗА

В субботу, 24 июня, в Рязанской области запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщается на сайте регионального министерства экономического развития.

Запрет на продажу связан с празднованием Дня молодежи, который в России отмечается в последнюю субботу июня.

Ограничения регламентируются соответствующим региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». День молодежи входит в перечень дней запрета на розничную продажу алкогольной продукции.