В Рязани начали активную борьбу с нашествием непарного шелкопряда

Такую картину оставляет после себя непарный шелкопряд.

Нашествие непарного шелкопряда, принявшее в этом году в Рязанском регионе катастрофические масштабы, добралось до парков и скверов областного центра. Однако, городские коммунальные службы не стали сидеть сложа руки, а взялись за дело.

Так, за последние дни от личинок непарного шелкопряда произвели обработку деревьев в парке Морской славы, Сквере 26-ти Бакинских Комиссаров, Парке им. Гагарина, Комсомольском парке, Кремлевском сквере и ЦПКО.

Шанс, что деревья в областном центре удастся спасти, есть. Главное – успеть провести обработку до начала перехода гусениц в стадию куколок.