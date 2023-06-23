За смерть молодой рязанки ответит завхоз детского сада

Фото с места трагедии.

В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении завхоза одного из детских садов. Женщину обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области.

Трагедия произошла 3 июня 2022 года, на улице Островского у детского сада №81. Молодая женщина проходила по тротуарной дорожке вдоль забора учреждения. В это время порыв ветра отломил ветвь дерева, которая упала на рязанку. В результате ЧП женщина получила смертельные травмы, она умерла до приезда скорой помощи.

Следователями проведена проверка, которая установила, что завхоз детского сада №81 выполняла свои должностные обязанности с нарушениями. Ей не были осмотрены древесные насаждения на территории сада. В следствии чего своевременно не были предприняты меры по уничтожению 18 аварийных деревьев.

В скором времени уголовное дело направят в суд.