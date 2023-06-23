На четырех улицах в Рязани отключат свет

На четырех улицах Горрощи Рязани несколько дней будут отключать свет.
В Рязани в течение пяти дней планируется отключение электроснабжения. Об этом жителей города предупредила администрация Рязани на своем сайте.
26, 27 и 28 июня с 08:30 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам:
- улица Толстого, дома №№12, 12а, 14;
- улица Островского, дома №№11, 13, 15, 17, 19;
- улица Полетаева, дом №15 и с корпусами, дом №17.
29 и 30 июня с 08:30 до 15:00 работы будут проводиться по адресам:
- улица Полетаева, дома №№9, 11, 11 корпус 1;
- улица Гоголя, дома №№12, 16а, 18, 90;
- улица Толстого, дома №6, 8, 8а
«Отключение связано с работой МУП «РГРЭС» на воздушной линии электропередач», - сообщают власти.