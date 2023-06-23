Рязанцев 24 июня ожидают гроза, сильный ветер и +26 градусов

В Рязанской области 24 июня обещают грозы и до +26 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 24 июня, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на метеорологов. Днем в отдельных районах Рязанской области возможна гроза.

Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +10... +15 градусов, днем +21... +26 градусов.

«На территории региона высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность», - напомнили в МЧС.