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НовостиОбщество23 июня 2023 10:40

Бастрыкин потребовал доклад по делу об оказании помощи роженице в перинатальном центре Рязани

Бастрыкин потребовал доклад по делу об инвалидизации ребенка в Рязанском перинатальном центре
Источник:kp.ru
Бастрыкин поручил доложить о делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани.

Бастрыкин поручил доложить о делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время председателю СК России Александру Бастрыкину следственные органы Рязани доложат о ходе расследования уголовного дела по ситуации в перинатальном центре, где новорожденный стал инвалидом.

Ранее к главе ведомства обратился рязанец, который сообщил, что не согласен с «ходом установления обстоятельств оказания медицинской помощи его супруге после ее госпитализации из-за осложнений в перинатальный центр в 2019 году».

По словам мужчины, в медицинском учреждении врачи выбрали неправильную тактику проведения родов. В результате новорожденная девочка получила тяжкий вред здоровью и стала инвалидом.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину подробно доложить о ходе расследования.