32-летний рязанец требовал от своего знакомого работать на телефонных мошенников

Кадр оперативной видеосъемки.

Рязанские полицейские задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в вымогательстве 175 тысяч рублей у своего знакомого.

По предварительной информации, ранее к подозреваемому обратился 21-летний молодой человек с просьбой помочь в трудоустройстве. Мужчина взялся за посредничество. Однако, когда выяснилось, что работа будет заключаться в том, чтобы помогать телефонным мошенникам, парень от сотрудничества отказался.

Нежелания участвовать в преступной схеме возмутило 32-летнего мужчину. Он потребовал компенсацию в 175 тысяч рублей за то, что его якобы выставили в невыгодном свете. Желая утвердить серьезность своих намерений, мужчина побил 21-летнего парня.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия». Подозреваемый задержан и заключен под стражу.