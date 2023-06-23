Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

Законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам СВО, страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов обсудили на первом заседании группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Ее возглавляет секретарь Генсовета «Единой России», руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Участие в заседании приняла председатель фонда Анна Цивилева, представители Госдумы и Совета Федерации, профильных министерств. https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-i-anna-civileva-proveli-pervoe-zasedanie-gruppy-po-zakonotvorchestvu-nablyudatelnogo-soveta-fonda-zashitniki-otechestva

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах рабочей группы по СВО президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», – отметил, начиная заседание, Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент уже подписал закон рабочей группы о праве участников и ветеранов СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь. Приняты также законодательные инициативы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаемщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков.

«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное», – пояснил Андрей Турчак.

Также принята еще одна инициатива рабочей группы – дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Анна Цивилева подчеркнула важность разработки новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда.

В частности, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители минобороны и минфина.

Еще одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесут в закон о ветеранах.

Также на заседании группы по законотворчеству одобрили изменения, которые позволят сохранить право на жилищные субсидии за членами семей и родителями военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в период прохождения службы с 24 февраля 2022 года добровольно, по контракту или при мобилизации. Сейчас они такого права лишены. Предложение поддерживает МВД и минфин.

В Рязани работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Ветераны специальной военной операции и их семьи нуждаются в помощи. Спектр возникающих вопросов самый разнообразный – от физической и психологической реабилитации до содействия в устройстве на работу или учебу. Все эти функции берет на себя новая структура.

«Нуждающиеся могут получить помощь практически по всем необходимым направлениям. Это помощь в оформлении или восстановлении документов, юридическая поддержка при оформлении и предоставлении мер социальной поддержки, психолого-терапевтическая помощь, а также получение статуса ветерана боевых действий. В фонде, в том числе, работает служба занятости. Специалисты помогают правильно составить резюме, трудоустроить, повысить квалификацию и пройти переобучение», – рассказала руководитель рязанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева.

В фонде есть и кабинет технических средств реабилитации. Здесь – коляски, костыли, средства для перемещения и ухода. Словом, все, что необходимо бойцам, которые получили серьезные ранения. Всю средств реабилитации нуждающиеся получают бесплатно.

Еще одна немаловажная услуга – служба социальных координаторов. За каждым бойцом закреплен помощник, который взаимодействует с клиентом и оказывает всестороннюю поддержку в режиме одного окна, то есть, начиная со стадии обращения, заканчивая фактическим получением выплат или оказанием другой определенной услуги.