Почти сбежали в лес, миновав забор стройки… Полиция задержала 66 мигрантов на окраине Рязани

Рязанская полиция выявила 89 нарушений миграционного законодательства. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

22 июня в ходе проверок со строительной площадки на окраине Рязани в полицию доставили 66 иностранцев из трех республик Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полиция выявила у рабочих 89 нарушений миграционного законодательства. Во время проверочных мероприятий некоторые мигранты перелезли через забор и попытались скрыться в лесопосадке. Побег не удался: в лесу их нашли и вернули для проверки документов.

Так, у беглецов пресекли нарушения режима пребывания в России и незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности на территории РФ. На нарушителей составили 89 административных протоколов.

Выяснилось, что некоторые неоднократно нарушили миграционное законодательство. В отношении 20 мигрантов решается вопрос о выдворении с России.

Проверки продолжаются.